Video "The Twisted & The Twilight Announce Trailer" zu Total War: Warhammer 2 für PC

Total War: Warhammer 2: The Twisted & The Twilight Announce Trailer

Das Kommandantenpaket "The Twisted & The Twilight" wird am 3. Dezember um 16 Uhr veröffentlicht und führt zwei legendäre Kommandanten in Total War: Warhammer 2 ein (Preis: 9,99 Euro). So stellt sich "Skrotz der Mutant" den "Schwestern des Zwielichts". Mit diesen Charakteren wird es neue, einzigartige Kampagnen und Fraktionsmechaniken geben - sowie zahlreiche verheerende Krieger und Bestien wie Zoats, Riesenhirsch-Ritter, Wolfsratten, Meutenbändiger und mehr.