Video "Romastered | Launch Trailer" zu Asterix & Obelix XXL

Asterix & Obelix XXL wird zwar seinem Namen in Hinsicht auf die Menge verwertbaren Römerfleischs gerecht, backt aber sonst nur XXS-Brötchen: Die Optik ist nett, aber keinesfalls spektakulär, das Spielprinzip nur in kurzen Dosen spaßig, die Abwesenheit einer Mehrspielervariante schlicht blöd. Die Kooperationsaktionen mögen nett sein, treten aber viel zu selten auf, außerdem dürften die Gegner ruhig etwas mehr können als auf meine Fäuste zuzulaufen. Auf der anderen Seite sind die Schreie und Jauler der Widersacher wirklich witzig, die Steuerung kinderleicht (wenn man den Konfigurationskrampf hinter sich gebracht hat) und die Levels kurz genug, um nicht unnötig zu langweilen. Für Asterix-Fans also durchaus eine Überlegung wert, Hüpfspielfreunde im Allgemeinen finden auf dem PC bessere Alternativen.