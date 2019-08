Am 29. August 2019 wird mit Battlestar Galactica Deadlock: Resurrection die erste Erweiterung aus "Season 2" für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Resurrection umfasst eine neue Kampagne, in der man sich mit der CIC-Besatzung (der Galactica) den Zylonen stellt. Zehn Storymissionen und 13 Resourcenmissionen sind verfügbar.