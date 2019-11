Video "Teaser-Trailer: Episode 5" zu Life Is Strange 2 - 4Players.de

In der zweiten Episode „Rules“ von Life is Strange 2 geht die Flucht der Diaz-Brüder weiter. Die beiden neuen Schauplätze werden sinnvoll genutzt, um Seans schwierige Rolle als Daniels Elternersatz zu illustrieren. Genau wie in der ersten Episode fühlt man sich von Anfang bis Ende als Teil des Wolfsbrüder-Duos und wird immer wieder vor schwere Entscheidungen mit direkten Konsequenzen gestellt. Schade ist, dass es spielerisch zu wenig zu tun gibt. Zwar wurden Elemente wie ein Würfelspiel eingebaut und man kann Gegenstände bewegen, aber leider bleibt die Interaktion mit der Spielwelt auf einem zu simplen Niveau. So ertappte ich mich immer wieder dabei wie ich Gegenstände in der Umgebung nur schnell abklapperte, weil die Anreize fehlten, sich wirklich damit zu befassen. Dennoch blicke ich erneut extrem gespannt auf den Release der dritten Episode und hoffe, dass es Sean und Daniel bis dahin gut geht.

Einschätzung: gut