Video "Beneath the Stolen Lands DLC Trailer" zu Pathfinder: Kingmaker - 4Players.de

Pathfinder: Kingmaker ist ein echtes Umfangsmonster. Wer will, kann problemlos wochen- oder auch monatelang durch die Raublande ziehen und immer wieder etwas Neues entdecken. Die Inszenierung mag zwar trotz gelungenen Pen-&-Paper-Flairs bieder, Spielführung und -balance holprig sein, aber die Doppelrolle als frisch gebackener Baron und Abenteurer gefällt: Vom spannenden Erkunden der Fantasywelt über die taktischen Auseinandersetzungen mit deren Bewohnern bis hin zum motivierenden Aufbau des eigenen Herrschaftshauses. Hier und da wollen auch schwierige Entscheidungen getroffen, individuelle Fertigkeiten und Gesinnungen beachtet sowie klassische Buchepisoden bestritten werden. Charaktere und Schwierigkeitsgrad lassen sich facettenreich individualisieren, Waffen und Formationen rasch wechseln, die Echtzeitkämpfe jederzeit verlangsamen oder pausieren. Schade nur, dass Diebstähle nur in sehr speziellen Fällen geahndet werden, die an sich gute deutsche Lokalisierung nach wie vor einige Lücken hat und die ausufernden Ladezeiten einen fast um den Verstand bringen können. Doch auch wenn die Klasse eines Pillars of Eternity oder Divinity: Original Sin 2 nicht erreicht wird, bin ich immer wieder gern in meine aufstrebende Baronie zurückgekehrt.Zweites Fazit von Jörg Luibl:Zu Beginn wirkte dieses Pathfinder: Kingmaker fast schon anachronistisch mit seiner konservativen Fantasy. Wenn man zwanzig Jahre Dungeons & Dragons gespielt hat, sorgen diese allzu bekannten Völker und Klassen sowie die biedere Spielwelt nicht gerade für Feuereifer in den ersten Stunden. Vor allem nicht, weil selbst andere Titel wie Torment, Pillars of Eternity, Tyranny oder Divinity: Original Sin 2 zwar auch an die isometrische Tradition à la Baldur's Gate anknüpfen, aber sie kreativer und interessanter interpretieren. Auch Story, Diebstahl-, Kampf- und Magiesystem sind dort jeweils besser entwickelt. Aber je länger man dieses Pathfinder spielt, desto interessanter und charmanter wird es. Mir gefallen vor allem die direkten Bezüge zu Pen&Paper-Mechanismen, die für nostalgisches Flair sorgen, dazu die offene Art der Erkundung auf der Karte sowie die spürbaren moralischen Unterschiede sowie die Fülle an interaktiven Möglichkeiten. Hinzu kommt der Umfang von über hundert Stunden, daher kann ich Jens' gute Wertung sekundieren und dieses klassische Abenteuer für lange Winterabende empfehlen.