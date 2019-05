A Plague Tale: Innocence: Sean Bean - The Little Boy Lost

Nach seinem Gastauftritt in Hitman 2 als The Undying ist Schauspieler Sean Bean erneut in Zusammenhang mit einem Computer- und Videospiel zu sehen. Diesmal rezitiert er im Auftrag von Focus Home Interactive und Asobo das Gedicht "The Little Boy Lost" von William Blake zu düsteren Spielszenen aus A Plague Tale: Innocence.