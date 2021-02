Crash Bandicoot 4: It's About Time



Loading Loading 1:47 Min.

New Platforms Trailer

Der Beuteldachs macht bald auch andere Plattformen unsicher. Crash Bandicoot 4: It's About Time wird am 12. März 2021 für PlayStation 5, Switch und Xbox Series X/S (Smart Delivery) erscheinen. Die…

09.02.2021