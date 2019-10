Thief of Thieves: Season One Nintendo Switch Launch Trailer

Rival Games und Skybound Entertainment werden Thief of Thieves: Season One im eShop für Nintendo Switch am 12. November für 19,99 Euro veröffentlichen. In dem Spiel auf Basis von Robert Kirkmans Comic-Thriller steuert man die Diebin/Fassadenkletterin Celia, die lukrative Raubzüge auf der ganzen Welt durchführt - mit Verstohlenheit, Manipulation und der Hilfe ihrer Teammitglieder.