Video "Lebendige Welt: Die Eisbrut-Saga - Trailer zu Episode 1" zu Guild Wars 2: Path of Fire für PC - 4Players.de

Die erste Episode "Geflüster im Dunkeln" (Lebendige Welt) von Guild Wars 2: Die Eisbrut-Saga wird am 19. November erscheinen. Die Episode umfasst die neue Region "Bjora-Sümpfe", die beiden Beherrschungen "Essenz-Manipulation" und "Raben-Einstimmung", drei neue Bosse in Angriffsmissionen in wöchentlicher Rotation und ein aufwertbares Waffenset mit zwei Rängen (das Antike Boreal-Waffenset). Wie alle Episoden der Lebendigen Welt wird "Geflüster im Dunkeln" für alle Besitzer von Guild Wars 2: Path of Fire kostenlos erhältlich sein.