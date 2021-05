Video "Explanation Trailer" zu Biomutant

Biomutant erscheint in einer Woche, und zwar am 25. Mai 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Vorfeld des anstehenden Verkaufsstarts haben die Entwickler (Experiment 101) und der Publisher (THQ Nordic GmbH) ein "Erklär-Video" veröffentlicht, in dem das Action-Rollenspiel näher präsentiert wird. Kommentiert werden die Spielszenen von Stefan Ljungqvist (Art & Creative Director). Er spricht über die Inspirationen (Ratchet & Clank, Devil May Cry, Batman: Arkham), die Charakter-Erstellung, das Crafting-System, die Stämme in der Spielwelt, das Aura-System und natürlich die Kämpfe.