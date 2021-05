Video "Footage (PlayStation 5)" zu Biomutant

THQ Nordic hat vor dem Pfingstwochenende noch ein Spielszenen von Biomutant auf PlayStation 5 veröffentlicht. Die PS5-Aufnahmen wurden von einer Handelsversion des Spiels auf der PlayStation 5 aufgenommen. In dieser Version wurde die Option für natives 4K aufgrund von Stabilitäts- und Performance-Gründen deaktiviert. Auch in der finalen Version wird es zunächst so bleiben. Der Publisher spricht von keiner nativen "Current-Gen-Erfahrung". Weitere Informationen sollen bald folgen.