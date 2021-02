Die nächsten drei Erweiterungen sowie der Season 3 Pass sind für Anno 1800 angekündigt worden. Die drei Add-ons umfassen allesamt Neuerungen für die "Alte Welt". So gilt es eine Speicherstadt zu errichten, Touristen als neue Bevölkerungsstufe in Hotels zu locken (plus Buslinien-Transport) und modulare Hochhäuser für Investoren zu bauen. Neue Monumente gibt es auch.