Phantom Brigade



Loading Loading 1:13 Min.

Teaser-Trailer

Bei Brace Yourself Games (Crypt of the NecroDancer) befindet sich seit mehreren Jahren mit Phantom Brigade ein Taktikspiel mit Mech-Robotern in Entwicklung. Seit der Ankündigung im Jahr 2017 hat sich am…

26.05.2019

Views: 101