The Irregular Corporation schließt sich mit White Owls zusammen, um The Good Life im Sommer 2021 zu veröffentlichen. The Irregular Corporation fungiert in diesem Sinne als Publisher. Das Spiel von SWERY (Deadly Premonition, The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories) und seinem Team bei White Owls erscheint im Sommer 2021 für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One.