Video "Console Launch Trailer" zu My Time at Portia - 4Players.de

My Time at Portia ist wie ein gigantischer Abenteuerurlaub: In den Grundzügen orientiert sich das Spiel stark bei Vorbildern wie Harvest Moon. Der Fokus auf Konstruktionen und das beschauliche postapokalyptische Szenario sorgen aber für genügend frischen Wind, um ähnlich stark zu fesseln wie Stardew Valley. Besonders gefreut hat mich, dass ich mich durch weniger monotone Arbeit auf dem Feld quälen musste – und daher mehr Zeit zur Erkundung der Welt und ihrer Ruinen hatte. Hier und da erinnern technische Macken wie der mühsame Einstieg, schlichte Kämpfe oder die holprige Controller-Steuerung an die Early-Access-Vergangenheit - trotzdem hatte ich eine Menge Spaß daran, mich in der wundersamen Idylle zu verlieren!