Ghost of Tsushima: Die deutsche Synchronisation

Sony hat ein Hinter-den-Kulissen-Video zu Ghost of Tsushima veröffentlicht, in dem Johannes Semm, die deutsche Stimme des Hauptcharakters Jin Sakai, über seine Arbeit und das Action-Adventure ganz allgemein spricht. Semm und Tim Hennemann (Voice Over Director) gehen auch näher auf die Synchronisation ein und erklären, wie die Lokalisation solch eines AAA-Spiels abläuft.