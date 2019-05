Video "Cinematic-Trailer: Trautes Heim" zu World of WarCraft: Battle for Azeroth - 4Players.de

World of WarCraft: Battle for Azeroth: Cinematic-Trailer: Trautes Heim

Blizzard Entertainment hat einen weiteren Cinematic-Trailer zu World of WarCraft: Battle for Azeroth veröffentlicht. In dem (technisch gewohnt eindrucksvollen) Video wird es Varok Saurfang klar, dass er die Hilfe eines Anführers aus der Vergangenheit braucht, um der Horde eine Zukunft zu geben. Er stattet "Nagrand" auf Draenor einen Besuch ab. Allem Anschein nach wird ein ziemlich bekannter Charakter aus der WarCraft-Geschichte, der seit Warlords of Draenor in der Versenkung verschwand (mit kurzem Legion-Artefakt-Abstecher), wieder auf der Bildfläche erscheinen.