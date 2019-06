Video "Update 8.2: Überlebensratgeber: Azsharas Aufstieg" zu World of WarCraft: Battle for Azeroth - 4Players.de

World of WarCraft: Battle for Azeroth gelingt es nicht, an die Stärken der vorherigen Erweiterung (Legion) anzuknüpfen. Trotz eines hervorstechenden Weltdesigns, einer besseren Story-Integration, teilweise sehr gelungenen Quests und den mitunter besten Dungeons für fünf Spieler seit dem WoW-Launch, sind es gerade die Neuerungen, die nicht richtig zünden wollen, allen voran das Herz von Azeroth. Der Nachfolger des Artefakts versagt nahezu auf ganzer Linie, da die uninspiriert und langweiligen wirkenden Azerittalente nicht den Verlust der aktiven Artefakt-Fähigkeiten und die den Spielstil beeinflussenden Auswirkungen von Setboni und legendären Gegenständen auffangen können. Hier haben die Entwickler an den falschen Stellen den Rotstift angesetzt, denn im Prinzip spielen sich die Charaktere auf Stufe 120 genau wie auf Stufe 110 - nur ohne Artefakt, ohne Sets und mit ausbaubarer Balance. Auch die Inselexpeditionen und die Kriegsfronten finden ihren Platz in der Hamsterradwelt zwischen Nützlichkeit, Aufwand und Belohnungen nicht. Beide Elemente verlieren schnell an Reiz - zum Glück sind es nur Nebenschauplätze. Der Absturz in die Mittelmäßigkeit wird bei Battle for Azeroth nur geradeso dadurch verhindert, dass sich die altbekannten Inhaltstypen so stark zeigen und die Spielwelt trotz der Zweiteilung und der ausbaufähigen Kriegskampagne weiterhin vor Atmosphäre und Detailverliebtheit sprüht, bevor im Endgame der Charakter-Verbesserungsgrind startet.