Harry Potter: Wizards Unite wird am 21. Juni 2019 in den ersten Ländern gestartet, und zwar in den USA und in Großbritannien. Via Twitter heißt es, dass die "weltweite Veröffentlichung" in diesen beiden Ländern beginnen wird. Der Augmented-Reality-Mobile-Titel, der ziemlich stark an Pokémon GO erinnert, soll "später" in anderen Ländern an den Start gehen.