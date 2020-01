Video "20 Potenzielle Spiele-Highlights 2020" zu 4Players

Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Dying Light 2, Half Life: Alyx, Lone Echo 2, Ghost of Tsushima, das Metro Exodus DLC - Hammer, 2020 ist vollgestopft und das ist erstmal das, was angekündigt istich fande auch 2018 und 2019 für mich stark, aber dieses Jahr wird krassso viele Titel gab es noch nie in meinem Interessengebiet innerhalb eines Jahresauch das Command & Conquer 1 Remake, ein eventuelles Dead Space 1 Remaster und das neue Call of Duty werden heiß erwartetbin gespannt was noch alles in der Pipeline ist und kurz vor der Enthüllung steht2021 wird es vielleicht mit Forza Horizon 5 und einem neuen Star Wars ähnlich interessant weiter gehen...