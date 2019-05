Golem Gates wird Ende Mai auf PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Auf der PlayStation 4 wird das Spiel am 29. Mai erscheinen. Die Umsetzungen für Switch und Xbox One (mit 4K-Unterstützung auf Xbox One X) werden am 31. Mai folgen. Eigentlich sollte die Mischung aus Action-Strategie und Kartenspiel bereits im April veröffentlicht werden. Die PC-Fassung ist seit mehr als einem Jahr erhältlich.