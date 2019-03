Video "Bosskampf: Brennender Bulle" zu Sekiro: Shadows Die Twice - 4Players.de

"Der Weg der Schwertkunst heißt: aus sich heraus Überlegenheit zu erlangen und, wenn die Zeit gekommen ist, den Rhythmus zu kennen, zuzuschlagen wie von selbst, zu treffen wie von selbst." Dieser Satz ist über 400 Jahre alt. Er stammt aus dem Buch "Fünf Ringe" von Miyamoto Musashi (1584-1654). Der legendäre Samurai-Meister trifft damit den Kern dieses wunderbaren Abenteuers. Aber Vorsicht, hier lauert ein anspruchsvolles Biest: Was From Software fauchend loslässt, wird Feierabendsammler zum Umtausch, ungeduldige Spieler in gefühlte Sackgassen, aber leidenschaftliche Hardcore-Zocker in ihr heiliges Ragnarök schicken. Denn hier dreht sich alles um den richtigen Rhythmus im besten Kampfsystem, das die Spielewelt zu bieten hat - es ist unheimlich intensiv, steckt voller taktischer Finessen und inszeniert einen fast schon musikalischen Wechsel aus Parade und Schlag. Es gibt Schwächen: Die Gegner-KI hat sich seit Tenchu nicht verbessert, die Story wirkt zu Beginn noch gewöhnlich, man vermisst bei den knallharten Bossen alternative Lösungswege und grast für die Fähigkeiten viele bekannte Gebiete mehrmals ab. Aber dieses Spiel wirkt über 400 Jahre nach der Schlacht von Sekigahara (1600) auch aus historischer Sicht wie ein ferner Spiegel in das alte Japan, es gibt erzählerische Überraschungen, direkteres Storytelling, Entscheidungen mit Folgen und mehrere Enden. All das, ohne die eigene Tradition aufzugeben: Überall trifft man auf Déjà-vus aus der Soulsreihe, darunter ein herrlich verschachteltes Leveldesign. Die klangvolle Musik sowie die ansehnlichen Kulissen bilden ein sauberes technisches Fundament - ich hatte nicht einen Absturz, nicht einen Bug. Zudem gelingt über den Greifhaken sowie die Schleichmechaniken nicht nur eine Auflockerung innerhalb der Erkundung, sondern auch ein Fortschritt in der eigenen Designphilosophie. From Software steht als erfolgreiches Studio nicht still, sondern blüht qualitativ weiter auf. Bloodborne war schon ein eleganter Schritt in die Offensive, aber Sekiro ist ein gewaltiger Sprung mit Kampfschrei. Also geht in Deckung oder nehmt Haltung an - fight!