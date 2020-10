Sekiro: Shadows Die Twice: Game of the Year Edition

Am 28. Oktober wird die "Game of the Year Edition" von Sekiro: Shadows Die Twice erscheinen. In dem Zusammenhang werden alle Sekiro-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ein kostenloses Update mit zusätzlichen Features erhalten. Es soll ab 18 Uhr verteilt werden - ebenfalls am 28. Oktober.