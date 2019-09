Das Sandbox-Rennspiel Trailmakers wird am 18. September 2019 für PC und Xbox One erscheinen. Das Spiel von Flashbulb Games hatte sich im Early-Access-Verlauf über 100.000 Mal verkauft. In Trailmakers können Spieler ihre eigenen Fahrzeuge/Maschinen aus physikbasierten Blöcken basteln (egal, ob Rennwagen, Flugzeug oder Riesenroboter) und sie dann in Rennen einsetzen oder um die Spielwelt zu erkunden.