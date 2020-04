The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4



Loading Loading 1:41 Min.

Ankündigung

NIS America wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 im Herbst 2020 in Nordamerika und Europa für PlayStation 4 veröffentlichen (Game Informer via Gematsu). Die Umsetzungen für PC und Switch…

02.04.2020

Views: 11