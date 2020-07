The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4: Character Trailer

NIS America und Nihon Falcom stellen die Helden von Liberl und die Crossbell Special Support Section, die Rean Schwarzer und der Class VII im Kampf beistehen, im folgenden Trailer näher vor. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 ist der Abschluss der aktuellen Trails-Saga und soll am 27. Oktober auf der PlayStation 4 erscheinen. Umsetzungen für PC und Switch folgen 2021.