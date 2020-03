Temeter schrieb am 05.03.2020 um 16:36 Uhr

Does anyone actually still care about Three Kingdoms? Für mich war das Spiel im Kontext der TW-Reihe einfach unglaublich mittelmäßig und stagnant.

(aber dann wiederum, es gibt auch Leute, welche Shogun 2 für das beste TW halten)