Video "Fates Divided Announcement Trailer" zu Total War: Three Kingdoms für PC

Die gute Nachricht zuerst: Three Kingdoms ist nicht die ganz große Enttäuschung, die ich nach der Gamescom-Demo im vergangenen Jahr befürchtet habe. Die schlechte: Besser als Thrones of Britannia ist der neue Hauptteil nicht. Zwar gibt sich The Creative Assembly viel Mühe, mich mit einer Vielzahl von neuen Menüs, Charakteren, Statistiken, Beziehungen und Entwicklungen auf der Kampagnenkarte zu beschäftigen. Die eigentlichen Kernsysteme nehmen aber, abgesehen von der erweiterten Diplomatie, in ihrer Komplexität weder zu, noch werden mir neue Einflussmöglichkeiten für Handel, öffentliche Ordnung oder Reich-Management zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig leiden die 3D-Schlachten nach wie vor unter den gleichen Fehlern, die ich schon bei Attila und Thrones of Britannia kritisiert habe. Hier tritt The Creative Assembly seit Jahren auf der Stelle, was mich von Spiel zu Spiel mehr frustriert. Da helfen auch keine Musou-Helden, kein Romance-Modus und keine noch so großen Kampagnenkarten. Es ist sehr schade, dass eine einst so faszinierende Strategie-Reihe mehr und mehr im Mittelmaß verschwindet.