Video "The Future of Total War: Three Kingdoms" zu Total War: Three Kingdoms für PC

Total War: Three Kingdoms: The Future of Total War: Three Kingdoms

Creative Assembly beendet mit dem Patch 1.7.1, der heute erscheint, die Arbeiten an Total War: Three Kingdoms. "Fates Divided" (März 2021) war die letzte Erweiterung für das Strategiespiel. Die Entwickler von Total War: Three Kingdoms arbeiten fortan an einem anderen Projekt, das ebenfalls auf dem Roman "Geschichte der Drei Reiche" basiert. Das Team hat angedeutet, dass sie ihren "Fokus auf die üppige Anzahl an Charakteren und ihre individuellen und einzigartigen Geschichten richten, um damit das, was Total War: Three Kingdoms so besonders gemacht hat, noch mehr hervorzuheben."