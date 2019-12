Während der Game Awards 2019 hat der Trailer für "Theros Beyond Death" seine Premiere gefeiert. "Theros Beyond Death" ist das nächste Kartenset von Magic: The Gathering. Die Erweiterung ist ab dem 16. Januar 2020 in Magic: The Gathering Arena verfügbar. Die Registrierung zum Pre-Release-Event der Tabletop-Version ist ebenfalls verfügbar.