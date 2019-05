Slay the Spire: Switch-Trailer

Slay the Spire wird am 6. Juni 2019 für Nintendo Switch erklären. Die Switch-Umsetzung wird sämtliche Inhalte der PC-Version umfassen. Die Mischung aus Dungeon-Crawler, Roguelike und Kartenspiel (Deckbau) ist am 21. Mai 2019 bereits auf PlayStation 4 (Preis: 24,99 Euro) veröffentlicht worden.