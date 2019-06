The Spy Who Shrunk Me



Schrumpfe deine Gegner und schmeiß sie in den Schredder: Auf diese Weise mogelt man sich im Schleichspiel The Spy Who Shrunk Me an den Wachen vorbei - im Moskau der 1980-er Jahre.

24.06.2019

