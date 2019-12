Video "December Game Updates" zu Nintendo Switch Online für Nintendo Switch - 4Players.de

Heroes of the Storm



Todesschwinge im Rampenlicht - lang

Todesschwinge (Deathwing) aus dem WarCraft-Universum ist in Heroes of the Storm als neuer "Held" verfügbar. Der mit Abstand größte Charakter in dem Spiel verfügt über zwei Gestalten, die er…

05.12.2019

Views: 29