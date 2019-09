Video "Video-Kommentar: Imageschaden für Nintendo?" zu Mario Kart Tour - 4Players.de

Der Chris schrieb am 30.09.2019 um 19:00 Uhr

Ich versteh die Sichtweise. Als Alteingesessener gefällt mir das auch nicht...ich finds auch schade. Aber wenn wir hier von einem potenziellen Image-Schaden sprechen, dann sollten wir dabei nicht vergessen, dass eben WIR es so einschätzen. In unseren Augen und den Augen derer, die mit Nintendo in den 80/90ern aufgewachsen sind, ist diese Entwicklung vielleicht nicht besorgniserregend, aber zumindest ist es recht ernüchternd mit anzusehen. In dem Moment wird man halt wieder unsanft geerdet und daran erinnert, dass Nintendo halt auch nur ein "normaler" profitorientierter Konzern ist, der sich gehalten sieht seinen Aktionären was hinzuwerfen und nebenbei noch ein paar Kohlen zu machen. Schön ist es nicht, aber wohl unvermeidbar. Aber der Clou ist halt, dass die eigentliche Zielgruppe dieses Spiels die Lage nicht so bewerten wird wie "wir". Die werden sich wahrscheinlich nicht abgezockt sehen und schon gar keinen Imageschaden draus ableiten. Dieses "Unverständnis" in diesen Dingen ist sicherlich etwas das die älteren Gamer komplett eint...aber um die geht es hier eigentlich eh höchstens noch am Rande.

Ich muss aber auch sagen, dass meine Gedanken grundsätzlich immer eher am "System" ansetzen. Ich finds viel erstaunlicher (und bedenklicher), dass es einen Markt gibt, der solche Vermarktungsmodelle honoriert und fast sogar schon proaktiv fordert bis zu einem Grad, dass "konventionelles" Gaming fast schon nur noch zum Zubrot degradiert wird. Dadurch kann man Nintendo als Unternehmen natürlich nicht freisprechen, aber dass es in einem kapitalistischen Konstrukt mit Aktionären im Nacken sehr schwierig wird solche Märkte zu ignorieren, dürfte allerdings auch klar sein.

Mal rein für sich genommen was mobile Gaming angeht muss ich sagen...da tut Mario Kart Tour für mich nichts zum Guten oder Schlechten. Dieses Feld ist in meinen Augen aus besagten Gründen ohnehin die reinste Jauchegrube. Ob Nintendo da nochmal reinpinkelt tut für mich wenig zur Sache. Die Schose mit Mario Run...