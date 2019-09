The Surge 2: You Are What You Kill Trailer

Um in der düsteren Zukunftswelt von The Surge 2 zu überleben, ist man auf neue Ausrüstung angewiesen, die sich in dem Action-Rollenspiel ergattern lässt, indem man gezielt Körperteile von Gegnern abtrennt und dadurch Zugriff auf neue Baupläne erhält. Der Trailer "You Are What You Kill" zeigt, wie jede Waffe, jedes Rüstungs- und Ausrüstungsteil anvisiert, abgetrennt und dem eigenen Exo-Rig hinzugefügt werden kann.