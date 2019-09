Video "Video-Test" zu The Surge 2 - 4Players.de

Das ist ein klasse Kampf-Abenteuer! Deck 13 hat sich mit The Surge 2 klar gesteigert. Die Frankfurter präsentieren ein in allen Bereichen reiferes Spiel: Das Leveldesign ist weitaus verschachtelter und bietet tolle Déjà-vu-Momente. Auch das Environmental Storytelling ist besser, das Kämpfen mit Trefferzonen ist noch taktischer und die Drohnen sind eine coole Ergänzung. Zwar hat man sich auch erzählerisch gesteigert, so dass zumindest situativ mehr Rollenspielflair entsteht, aber die futuristische Spielwelt und die Story können nicht die ganz große Anziehungskraft entwickeln. Hinzu kommen technische Probleme hinsichtlich der Texturen und Bildrate, einige Bugs bezüglich der Wegfindung und Reaktionen sowie ein schwerer, aber nicht fataler Fehler. Diese Defizite trüben den Spielspaß, aber mir gefällt der schwarze Humor, das Erkunden bleibt reizvoll und vor allem das unheimlich befriedigende Kämpfen macht richtig Laune, zumal die individuelle Charakterentwicklung und die Öffnungen weiterer Wege immer wieder motiviert. Zwar hätte ich mir noch mehr spektakuläre Bosse gwünscht, aber Freunde des Soulsprinzips dürfen sich nach Remnant: From the Ashes auf einen weiteren, überaus spannenden Tanz mit dem Tod freuen.