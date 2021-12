Video "Spinning in the Rain Trailer" zu Assetto Corsa Competizione

Ich hatte so sehr gehofft, dass sich Assetto Corsa Competizione nach dem verkorksten Start auf dem PC jetzt wenigstens auf den Konsolen ein Stück weit rehabilitieren könnte. Obwohl man einige Kritikpunkte behoben hat, bremsen die schmerzhaften Kompromisse bei der Technik und die mangelnde Sorgfalt das Platin-Potenzial massiv aus, das angesichts der ausgezeichneten Fahrphysik in dieser fantastischen Rennsimulation schlummert. Aber wie schon damals am PC, habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, dass Kunos Simulazioni und 505 Games einen Frühstart bei der Veröffentlichung hingelegt haben: Private Lobbys, Performance-Verbesserungen bei Premium-Modellen und nicht zuletzt eine komplette (und möglichst fehlerfreie) Lokalisierung hätte es auf den Konsolen schon von Anfang an geben müssen – ganz zu schweigen von funktionierenden Fanatec-Lenkrädern an der Xbox One ohne lästigen Umsteck-Workaround. Vielleicht hätte man sich ohnehin besser noch die paar Monate länger geduldet und wäre direkt auf den neuen Konsolen durchgestartet. PS5 und Xbox Series X sollten die Leistung haben, die ein Assetto Corsa Competizione einfach benötigt, um mit Vollgas und hoher Bildrate einem Platin-Award entgegen zu rasen, der auf dem PC mittlerweile in Reichweite wäre.