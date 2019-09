Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville wird am 18. Oktober 2019 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Der Shooter von PopCap, ein Studio von Electronic Arts, soll die typische Action aus den Garden-Warfare-Titeln bieten und in Neighborville stattfinden: eine Vorstadtregion, wo der Konflikt zwischen der Flora und den Untoten mächtig aufblüht.