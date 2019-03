Trover saves the Universe



Squanch Games wollen ihr skurriles Action-Adventure Trover saves the Universe am 31. Mai 2019 für PlayStation 4 und PlayStation VR sowie am 4. Juni für PC, HTC Vive und Oculus Rift veröffentlichen.

28.03.2019

