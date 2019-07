Video "Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen" zu The Division 2 - 4Players.de

Für The Division 2 ist heute das fünfte, große Update auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Als Teil des kostenlosen Inhalts von Year 1 wird "Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen" den Kampf außerhalb der Straßen von Washington D.C. verlagern. Die Episode bringt neue Orte zum Erkunden und setzt dort an, wo die Geschichte nach dem Endboss von Tidal Basin endete. Episode 1 wird samt Expeditionen am 23. Juli für alle Inhaber eines Year-1-Passes und am 30. Juli für alle anderen Spieler erscheinen.