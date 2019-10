Video "Episode 2: Überblick" zu The Division 2 - 4Players.de

Aktualisierung vom 26.03.2019:

Ursprüngliches Fazit nach Teil 1:

130 Stunden habe ich in Washington verbracht und noch immer schwingt sich The Division 2 von einem Hoch zum nächsten. Die griffige Action zieht hervorragend, die Schauwerte sind famos und das Ausspielen taktischer Finessen ist dank der vielseitigen Spezialisierungen vor allem im Team traumhaft. Die offene Welt ist hingegen ein lebendiger Schauplatz ist, den es in dieser Form in diesem Genre noch nicht gegeben hat. Sowohl erzählerisch als auch spielerisch entdeckt dort man ständig Neues, während man seinen Charakter auf umfangreiche Art individuell entwickelt. Ich hatte es schon angedeutet: Teil zwei bringt alle Voraussetzungen mit, um Platin einzuheimsen – enthält im aktuellen Zustand aber leider Fehler, die den ganz großen Award kosten. Das sind vor allem KI-Aussetzer sowie eine manchmal nicht richtig funktionierende Interaktion mit Deckung oder anderen Objekten der Umgebung. Man darf auch nicht vergessen, dass viele bereits vorgesehene Inhalte noch gar nicht enthalten sind, darunter mit dem Raid der spielerische Höhepunkt, auf den derzeit alles hinausläuft. Das muss so sein, ist normal, momentan aber eben spürbar. Doch das mehr der Vollständigkeit wegen. Unterm Strich ist Tom Clancy’s The Division 2 ein großer Shooter in einer faszinierenden Spielwelt – der Beste seiner Art!Das zweite Division mag sich von seiner Anlage her in derselben Liga wie Destiny oder Anthem befinden – spielerisch ist die Fortsetzung beiden Konkurrenten überlegen! Das ist zumindest mein Eindruck der ersten drei Tage, in denen ich über eine Welt gestaunt habe, die stellenweise schlicht famos aussieht und auch inhaltlich angenehm lebendig wirkt. Denn Massive Entertainment hat etliche Kleinigkeiten des Vorgängers konsequent verbessert. So machen die packenden Feuergefechte unglaublich viel Spaß, weil sich die satt knallenden Waffen verdammt gut anfühlen, Gegner glaubhaft auf Beschuss reagieren, einen gleichzeitig aber geschickt umlaufen und gefährliche Spezialwaffen nutzen. Dank einer ebenso umfangreichen wie übersichtlichen Charakterentwicklung stellt man sich dabei ganz individuell auf Herausforderungen ein, die zudem schon in den ersten Stunden anspruchsvoller geworden sind. Großartig ist aber vor allem das virtuelle Washington selbst, in dem man Freunde und Feinde beim Ausführen verschiedener Aktivitäten beobachtet und selbst eine Vielzahl zufälliger bzw. vorgegebener Aufgaben erledigt. Ich bin unheimlich gespannt darauf, wie sich das Abenteuer Hauptstadt in den weiteren Tagen entwickelt, was mich im Endgame sowie den neuen Dark Zones erwartet, wie unterhaltsam die reinen PvP-Gefechte sind und was im Raid geschieht. Für den Moment steht für mich jedenfalls fest, dass sich Tom Clancy’s The Division 2 ganz klar auf Award-Kurs befindet!