Video "This is Scavengers (Gameplay Deep-dive)" zu Scavengers

Scavengers: This is Scavengers (Gameplay Deep-dive)

Scavengers wird heute um 18 Uhr in den öffentlichen Early Access starten (Epic Games Store und Steam). Bisher konnten nur Spieler daran teilnehmen, die einen Key erhalten hatten (z.B. PUR-Marktplatz, Verlosung oder Twitch-Drop) oder schon in der Closed Beta dabei waren. Die Spieler von Scavengers (PvPvE-Survival-Shooter) werden in eine Eiswüste versetzt, in denen 20 Dreier-Teams gegeneinander ums Überleben und um Datenpunkte kämpfen. Dabei werden Spieler-gegen-Spieler-Gefechte und Kämpfe gegen computergesteuerte Gegner vermischt - wie z.B. bei Hunt: Showdown. Im Video stellen die Entwickler den Spielablauf genauer vor.