Animal Crossing: New Horizons



Euer neues Inselleben

In der heutigen Direct-Ausgabe hat Nintendo das Werbevideo "Euer neues Inselleben" für Animal Crossing: New Horizons gezeigt. In dem Clip zeigt Tom Nook, was euch in seinem Reif-für-die-Insel-Paket erwartet.

05.09.2019

Views: 92