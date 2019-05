The Farm 51 sammelt noch bis zum 11. Mai um 17:30 Uhr Geld via Kickstarter für Chernobylite, ihr Survival-Horrorspiel in der Tschernobyl-Region. Wir konnten die Kickstarter-Demo anspielen und haben die ersten Schritte im Video festgehalten. Die Demo basiert auf einer Pre-Alpha-Version, die stellenweise noch mit Performance-Macken (vor allem bei projizierten Texturen) zu kämpfen hat.