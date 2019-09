Chernobylite wird am 16. Oktober 2019 in den Early Access auf PC via Steam starten. Das Survival-Horrorspiel in der Tschernobyl-Region von The Farm 51 soll zwischen zehn und 14 Monate im Vorabzugang verbleiben. Die Early-Access-Version wird einige Schauplätze mit Story-Charakteren, Quests und speziellen Spielmechaniken umfassen. Die Story-Inhalte sollen ungefähr acht Stunden Spielzeit bieten.