Video "Meet Plyush (Featuring Mick Gordon)" zu Atomic Heart

Aus Atomic Heart ist ein ausführliches Spielszenen-Video veröffentlicht worden. In dem Clip bestätigten die Entwickler (Mindfish) ebenfalls, dass das abgefahrene Shooter-Abenteuer auch für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen wird. Atomic Heart ist ein surreales Spiel, das an Bioshock oder Prey erinnert. Man erkundet seltsame sowjetische Forschungsanlagen, in denen es vor kreativen Experimenten nur so wimmelt.