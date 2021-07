My.Games hat ein Lebenszeichen von World War 3 in Videoform gegeben - nach der Early-Access-Pause im April 2020 zur Überarbeitung und Erweiterung des Multiplayer-Shooters. In einem fünfminütigen Video geben die Entwickler (The Farm 51) einen Überblick über die Verbesserungen, die sie in den letzten Monaten vorgenommen haben.