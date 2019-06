Bloodstained: Ritual of the Night



Loading Loading 0:32 Min.

2nd Playable Character Reveal

Der zweite spielbare Charakter in Bloodstained: Ritual of the Night ist enthüllt worden. Es ist der Dämonenjäger-Samurai Zangetsu, der seine Stimme von David Hayter (Snake aus der Metal-Gear-Reihe)…

31.05.2019

Views: 160