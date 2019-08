Video "Danger Rising - Spielszenen (DLC #3)" zu Just Cause 4 - 4Players.de

In der Vorschau hatte ich noch die Hoffnung, dass sich Just Cause 4 mit Spider-Man oder Assassin‘s Creed Odyssey im Kampf der offenen Welten einen spannenden Schlagabtausch um den Platz hinter Red Dead Redemption 2 liefern würde. Doch auch wenn Ricos neuer Action-Ausflug in einigen Bereichen besser ist als sein Vorgänger, vor allem was Fortbewegungs-Dynamik und Ruhephasen betrifft, gibt es abseits der altbekannten Storyschwäche zu viele neue Probleme. Das fängt schon bei der Kantenbildung, der Zeichendistanz sowie dem Aufploppen von Texturen an, wofür zumindest die Darstellung der Naturgewalten und deren Einbindung in die Missionsstruktur etwas hinweg trösten kann. Aber die hauseigene Apex-Engine wurde weder für PC noch Konsole optimiert, denn der Hardware-Hunger ist enorm. Die ebenfalls mit recht großen Arealen ausgestatteten Ghost Recon Wildlands oder Far Cry 5 umschifften das eleganter und sahen im Detail nicht unbedingt schlechter aus. Zusätzlich zu den visuellen Schwierigkeiten wird man auch noch von der Fahrer-KI mit ihren unsäglichen Aktionen immer wieder unsanft aus der eigentlich stimmungsvollen Welt von Solís gerissen; außerdem ist die Gebietseroberung zu oberflächlich. Das ist umso bedauerlicher, da die Kernkompetenz der Just-Cause-Serie so gut umgesetzt wurde wie schon lange nicht mehr: In ihren besten Momenten lässt einen die explosive Action mit Bildschirm erschütternden Detonationen und Feuerbällen atemlos zurück. Aber das Potenzial dieses Szenarios wird über knapp 20 Stunden immer wieder ausgebremst.