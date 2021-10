Video "Campaign Overview" zu Halo Infinite

Microsoft hat heute die Kampagne von Halo Infinite in Videoform ausführlicher vorgestellt. Im Vergleich zur Präsentation aus dem Juli 2020 sind vor allem zahlreiche Grafik- und Detail-Verbesserungen zu erkennen. In dem Shooter haben die Verbannten die UNSC-Streitkräfte besiegt und die Kontrolle über "Zeta Halo" übernommen, wodurch das Überleben der Menschheit bedroht ist und so kehrt der Master Chief zurück. Die Entwickler versprechen jedenfalls "die wahre Freiheit der Spartaner in dem bisher größten, offensten und abenteuerlichsten Halo-Erlebnis". Halo Infinite wird am 8. Dezember 2021 für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Es ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten.